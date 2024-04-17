Поплавский показал редкие фото своего сына и себя

Поющий ректор выложил редкое фото своего сына вместе с собой.

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Поплавский показал своего сына / Коллаж Главред, фото Instagram/poplavskiy_mikhail

Ректор столичного университета культуры и певец Михаил Поплавский показал своего взрослого сына, с которым он редко появляется на публике.

На своей странице в Instagram, поющий ректор показал старые фотографии, где держит маленького сына у себя на спине. На втором фото, мужчина уже позирует со взрослым молодым человеком, который похож на него.

Таким образом Поплавский попытался поддержать некий тренд и пригласил своих подписчиков принять участие в нем.

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Кто такой Михаил Поплавский Михаил Поплавский - украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств в 1995—2015 годах, доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины (2008), народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов, с 2022 года глава Аграрной партии Украины. По данным Википедии, Поплавский - лауреат антипремии Академическое недостоинство 2016 в номинации "Токсичный ректор".

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Напомним, ранее Поплавский вызверился на студентку. На каком-то концерте, одна из студенток спросила у Поплавского, почему их никогда не угощали варениками. Ведь известно, что у Поплавского есть несколько ресторанов украинской кухни, где подают разные виды вареников. Тот грубо ответил девушке.

Ранее также стало известно о том, что российский ведущий Леонид Якубович оскандалился в эфире шоу "Поле чудес". Россияне недовольны поведением телеведущего. Дело дошло до того, что Поле чудес могут закрыть по многочисленным жалобам.

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