Бойфренд Лорак продолжает осыпать комплиментами украинскую запроданку.

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Ани Лорак вывела в свет своего тренера/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Йога-инструктор и бойфренд предательницы Ани Лорак Исаак Виджраку впервые появился на публичном мероприятии вместе с певицей, а после него выложил философский пост, в котором поблагодарил Лорак за толерантность и единение.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Моя любовь, ты и твоя дочь привнесли столько радости в нашу жизнь, присоединившись ко мне с двумя моими детьми в этом прекрасном путешествии. Вместе мы доказываем, что жизнь — это обучение, рост и принятие любви, которая встречается на нашем пути", - написал он, имея ввиду своего маленького ребенка от предыдущего брака, а также дочь Лорак - Софию.

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Он также цинично поблагодарил предательницу за то, что та "показала красоту единства и терпимость". К слову, Лорак молчит о том, что террористическая Россия напала на Украину, а также о том, как она планомерно уничтожает мирный украинский народ.

"Толерантная" певица продолжает петь для российских оккупантов, проводит концерты и платит налоги в России, за которые та производит ракеты и дроны для уничтожения Украины.

Напомним, ранее Лорак дружески приклонилась к немаленькому животу Татьяны Навки, бывшей фигуристке, а теперь жены лжеца и главного рупора Кремля Дмитрия Пескова.

На свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.

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