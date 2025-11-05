Укр
"Подорвал свою жизнь": отношения принца Гарри и Меган Маркл резко изменились

Кристина Трохимчук
5 ноября 2025, 04:25
Ошибка Меган Маркл может разрушить брак с принцем Гарри.
принц Гарри и Меган Маркл
Брак принца Гарри и Меган Маркл под угрозой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Вы узнаете:

  • Меган Маркл нарушила приватность своих детей
  • Как отреагировал принц Гарри

Брак принца Гарри и Меган Маркл терпит серьезные испытания амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей, сообщает Page Six.

Недавно Меган опубликовала в Instagram видео Гарри и их детей, 6-летнего принца Арчи и 4-летней принцессы Лилибет, посвященное Хэллоуину. Дети бегали по тыквенным грядкам и вырезали фонарики из тыкв. Но это не понравилось принцу Гарри — он считает, что супруга выставляет его, сына и дочь напоказ.

"Он очень хорошо знает, что она хвастается им", — говорит инсайдер.

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри недоволен Меган Маркл / фото: instagram.com, sussexroyal

Принцу не по душе, что Меган Маркл продолжает связывать свои новые проекты As Ever с их королевской свадьбой. Так, свежий продукт бренда, "Фирменная свеча № 519", отсылает к дате их бракосочетания, 19 мая 2018 года. Также недавно герцогиня Сассекская поделилась в Instagram видео из Вашингтона, где появилась с элегантной сине-белой сумкой, украшенной монограммой ее титула. Принц Гарри считает, что подобное поведение для члена королевской семьи выглядит некрасиво.

Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гарри - свадьба с Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Блеск исчез, что справедливо на этом этапе отношений", — считает источник.

Более того, Гарри считает, что "подорвал свою жизнь ради нее (супруги Меган Маркл — ред.)". Принц привык к всеобщей любви, но из-за действий жены их активно освистывают.

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

