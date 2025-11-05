"Подорвал свою жизнь": отношения принца Гарри и Меган Маркл резко изменились

Ошибка Меган Маркл может разрушить брак с принцем Гарри.

https://stars.glavred.info/podorval-svoyu-zhizn-otnosheniya-princa-garri-i-megan-markl-rezko-izmenilis-10712321.html Ссылка скопирована

Брак принца Гарри и Меган Маркл под угрозой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Вы узнаете:

Меган Маркл нарушила приватность своих детей

Как отреагировал принц Гарри

Брак принца Гарри и Меган Маркл терпит серьезные испытания амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей, сообщает Page Six.

Недавно Меган опубликовала в Instagram видео Гарри и их детей, 6-летнего принца Арчи и 4-летней принцессы Лилибет, посвященное Хэллоуину. Дети бегали по тыквенным грядкам и вырезали фонарики из тыкв. Но это не понравилось принцу Гарри — он считает, что супруга выставляет его, сына и дочь напоказ.

видео дня

"Он очень хорошо знает, что она хвастается им", — говорит инсайдер.

Принц Гарри недоволен Меган Маркл / фото: instagram.com, sussexroyal

Принцу не по душе, что Меган Маркл продолжает связывать свои новые проекты As Ever с их королевской свадьбой. Так, свежий продукт бренда, "Фирменная свеча № 519", отсылает к дате их бракосочетания, 19 мая 2018 года. Также недавно герцогиня Сассекская поделилась в Instagram видео из Вашингтона, где появилась с элегантной сине-белой сумкой, украшенной монограммой ее титула. Принц Гарри считает, что подобное поведение для члена королевской семьи выглядит некрасиво.

Принц Гарри - свадьба с Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Блеск исчез, что справедливо на этом этапе отношений", — считает источник.

Более того, Гарри считает, что "подорвал свою жизнь ради нее (супруги Меган Маркл — ред.)". Принц привык к всеобщей любви, но из-за действий жены их активно освистывают.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица и бывшая солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева обрадовала поклонников новостью про расширение своей семьи. Оказалось, что певица стала мамой для нового члена семьи — милого черного щенка.

Также украинская певица Ирина Билык поделилась с подписчиками редкими кадрами семейного отдыха с младшим сыном Табризом. Артистка вместе с 10-летним ребенком побывала в интересном месте и обратилась к поклонникам за советом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред