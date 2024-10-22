Подался в квадроберы: ведущий "Холостяка" показался в костюме кота

Григорий Решетник поделился собственным опытом в модном тренде.

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Григорий Решетник новости - Григорий Решетник поделился архивным фото в образе кота / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник решил не отставать от молодежных трендов, и углубился в модный нынче квадробинг - течение, при котором молодые люди надевают маски животных, копируют их повадки и передвигаются на четвереньках.

Узнав об этом популярном явлении, шоумен нашел свою версию его происхождения. Так Решетник в своем блоге в Instagram сообщил, что к появлению квадробинга приложил руку (или лапку) еще в 2000 году.

Он опубликовал свой снимок с выступления - на сцене ведущий красовался в ярком костюме кота: этот образ он примерял и в школе, и в университете. Из этого Решетник сделал шуточный вывод, что в детстве и юности очень многие пережили "фазу" квадробинга, хоть сами и не задумывались об этом.

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"Знакомьтесь - Квадробер Григорий. В далеком 2000 году в Николаеве я основал тогда этот тренд :) А потом еще в университете закрепил его - на первом курсе мы преображались и имитировали различных животных. Убежден, что и вы в детстве были квадроберами... вспомните просто :)", - пошутил ведущий.

Эту тему в комментариях стали живо обсуждать подписчики Григория Решетника: кто-то вспоминал свое детство, а кто-то выражал мнение про модный молодежный тренд.

Григорий Решетник новости - Григорий Решетник поделился архивным фото в образе кота / instagram.com/grisha_reshetnik

Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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