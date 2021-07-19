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Победительница Холостяка наконец вышла замуж за своего избранника

19 июля 2021, 21:08

Холостяк Рожден Ануси и Иванна Гончарук не смогли сохранить отношения, но девушка нашла своего мужчину.

Иванна Гончарук
Иванна Гончарук / instagram.com/ivannahoncharuk/

Победительница Холостяка 8 Иванна Гончарук вышла замуж спустя три года после окончания проекта. На Холостяке 8 она боролась за любовь Рождена Ануси, но их отношения не сложились.

Однако девушка нашла себе достойного мужчину - вне шоу. Иванна Гончарук и Павел Забокрицкий поженились 18 июля. Свадьбу они сыграли в городке Сигнаги, в Грузии.

Пара приняла решение провести необычную свадьбу. Поэтому они поженились сразу с несколькими парами.

Невесты предстали в прямых белоснежных платьях длины миди с открытой спиной. Иванна уложила волосы пышными локонами и сделала на лице роскошный макияж.Читайте такжеЗвезда Сумерек Кристен Стюарт вышла замуж - СМИ

Как ранее рассказала сама Иванна, у нее были проблемы с популярностью после Холостяка. Она решила отправиться с подругами отдыхать, и в Турции познакомилась с Павлом.

Сам Рожден встречался з другой участницей Холостяка, но их отношения так и не сложились. Сейчас Рожден одинок и занимается карьерой..

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