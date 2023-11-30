Плясунью Волочкову "закрыли" в РФ из-за долгов

Поклонники бьют тревогу: без очередной поездки на Мальдивы с незнакомцем Анастасия Волочкова может зачахнуть.

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Анастасию Волочкову разыскивают судебные приставы из-за денежного долга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

В волшебном (а главное - выдуманном) мире балерины Анастасии Волочковой у нее нет проблем с алкоголем, питается она одним воздухом, при этом работает, как вол, над повышение статуса мировой балетной сцены. Кроме того у нее нет отбоя от зажиточных и влиятельных любовников, которые осыпают ее белыми розами и рублями. И пока сама танцовщица свято верит во все вышесказанное, один из таких богатых поклонников подал на нее в суд.

В росСМИ появилась информация о том, что на днях на нее завели дело, и Анастасию уже разыскивают судебные приставы. Более того: на новогодние Мальдивы, куда она привыкла приглашать малознакомых мужчин чтобы изображать с ними неземную любовь, она тоже может не попасть.

По законам страны на болотах людей, чей долг у приставов составляет 30 тыс. рублей и выше, не выпускают за границу. Долг Волочковой на данный момент - 57195 р.

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По документам эти деньги называют "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". А по факту балерина заняла у кого-то и не спешит возвращать. Учитывая ветреную натуру Анастасии, долг этот с нее решили взыскать через суд.

Ранее нетрезвая Анастасия Волочкова "наехала" на Никиту Джигурду из-за секс-скандала. Балерина раскритиковала бывшего друга и его жену, а также обвинила его в предательстве.

Также "засохшая" Волочкова испугала анорексичным видом в облегающем кэтсьюте с орнаментом "под питона". Плясунья раскрыла секрет своего чрезмерного похудения и похвасталась навыками работы в фоторедакторе.

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