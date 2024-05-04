Племянница короля серьезно нарушила протокол: как отреагировал Чарльз

Впрочем Король Чарльз не рассердился, а улыбался в ответ на такой жест родственницы.

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Чарльз III попал в интересную ситуацию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Племянница короля Чарльза Зара Тиндалл обняла его, когда он посетил Королевскую конную выставку в Виндзоре после возвращения к своим официальным общественным обязанностям на этой неделе.

По данным Би-Би-Си, король, который на данный момент, проходит курс лечения от рака, посетил выставку в пятницу днем. Выглядя расслабленным и улыбающимся, он обнял свою племянницу на мероприятии в Беркшире, которое часто посещала его покойная мать королева Елизавета II.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии. видео дня

Фото "непротокольных" объятий можно посмотреть тут

Это было третье мероприятие короля за четыре дня после того, как в прошлую пятницу было объявлено, что он вернется к общественным обязанностям.

Во вторник он посетил онкологическое отделение в Лондоне, где рассказал пациентам о "шоке", когда они услышали диагноз рака.Когда его спросили, как он себя чувствует, он ответил: "Я в порядке, спасибо. Не так уж плохо".

Отметим, что такие объятия являются нарушением королевского протокола. Однако на лице короля Чарльза появилась улыбка, когда его племянница формально нарушила строгий протокол королевской семьи, обняв короля на публичном мероприятии.

Чарльз III - последние новости

Напомним, ранее Король Чарльз рассказал пациентам о "шоке", когда узнал об онкологическом диагнозе. Монарх разоткровенничался, когда вернулся к общественным мероприятиям после посещения больницы, где поддерживал пациентов с таким же диагнозом.

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

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