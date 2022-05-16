Певица Руслана хочет бросить петь и идти воевать

Руслана хочет защ/ Master Management

Известная украинская певица Руслана Лыжичко заявила, что готова покинуть сцену и идти воевать против оккупантов.

Она отметила, что к этому подтолкнула трагедия города Мариуполя, который почти полностью уничтожили россияне, пишет ТСН.

Об этом она сказала 16 мая на пресс-конференции родственников украинских военных, которые находятся заблокированными на "Азовстали".

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"Это и моя боль. Мне не остается ничего другого, как покинуть сцену и идти воевать, чтобы защитить Мариуполь", - сказала на пресс-конференции Руслана Лыжичко.

Напомним, военные на заблокированном заводе "Азовсталь" находятся в ужасающих условиях. Украинские защитники там без ног, рук и медикаментов. Люди фактически на грани жизни и смерти. Поэтому жены и матери воинов из "Азовстали" обратилась к Эрдогану и Си Цзиньпину.