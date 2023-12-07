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Певец-воин Виталий Козловский показал редкий кадр 20-летней давности

Анна Подгорная
7 декабря 2023, 12:11
Известный артист напомнил, каким его увидели поклонники на заре карьеры.
Виталий Козловский
Виталий Козловский показал себя в 18 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец, а ныне - служащий ВСУ Виталий Козловский, как и многие во время полномасштабной войны, с особым трепетом вспоминает мирное время. В частности, начало своей большое карьере в мире украинского шоу-бизнеса.

На своей странице в Instagram он показал снимок 20-летней давности - время, когда артист победил в передаче "Караоке на Майдане" и проекте "Шанс".

На фото 18-летний Виталий с длинными волосами и еще без фирменной бородки позирует в компании украинского дизайнера Ирины Джус. Молодые люди широко улыбаются в камеру.

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В подписи к уже историческому кадру Козловский отметил, что этот молодой и улыбчивый человек на фото, который с надеждой глядит в будущее, был бы удивлен тем, какая судьба ему уготовлена.

"Тогда я еще не знал, что меня ждет впереди", - пишет певец-воин.

Виталий Козловский, Ирина Джус
Виталий Козловский показал себя в 18 лет / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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шоу-бизнес Виталий Козловский новости шоу бизнеса
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