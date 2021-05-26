Петров, Чадов и Орлов: назвали имена российских артистов из нового списка санкций

Спецслужбы подали новый список российских знаменитостей, которые будут внесены в список запрещенных в Украине.
В Украине 26 мая будет рассматривать пополнение списка запрещенных артистов, которые целенаправленно гастролируют в оккупированном Россией Крыму.
Кабинет министров на сайте опубликовал повестку дня, где планируется вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к 11 российским актерам.
На заседании СНБО Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников будет выступать с предложением запретить россиянам въезд в Украину.
Согласно планам чиновников на этой неделе они хотят ввести санкции на въезд в Украину на три года против таких артистов:
- Владимир Вдовиченков
- Жанна Эппла
- Ольга Кабо
- Дмитрий Орлов
- Александр Петров
- Евгений Пронин
- Анастасия Сланевская
- Евгений Стычкин
- Ярослав Сумышевский
- Павел Трубинер
- Алексей Чадов
Все они совершили "демонстративное и умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и выезда с нее".
До этого под санкции попали любители "ЛДНР" российские исполнители Григорий Лепс и Александр Буйнов.