Петров, Чадов и Орлов: назвали имена российских артистов из нового списка санкций

Александр Петров / instagram.com/actorsashapetrov/

В Украине 26 мая будет рассматривать пополнение списка запрещенных артистов, которые целенаправленно гастролируют в оккупированном Россией Крыму.

Кабинет министров на сайте опубликовал повестку дня, где планируется вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к 11 российским актерам.

На заседании СНБО Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников будет выступать с предложением запретить россиянам въезд в Украину.

Согласно планам чиновников на этой неделе они хотят ввести санкции на въезд в Украину на три года против таких артистов:

Владимир Вдовиченков

Жанна Эппла

Ольга Кабо

Дмитрий Орлов

Александр Петров

Евгений Пронин

Анастасия Сланевская

Евгений Стычкин

Ярослав Сумышевский

Павел Трубинер

Алексей Чадов

Все они совершили "демонстративное и умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и выезда с нее".

До этого под санкции попали любители "ЛДНР" российские исполнители Григорий Лепс и Александр Буйнов.