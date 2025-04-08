Перестал ходить, началась одышка: за день до выхода из колонии Ефремову стало плохо

Стало известно об ухудшении здоровья Ефремова после объявления об УДО.

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За сутки до выхода из колонии Ефремову стало плохо / коллаж: Главред, фото: росСМИ, t.me/mash

Кратко:

Артисту на всякий случай заказали частный реанимобиль

Ефремов в колонии "буквально вдохновлял окружающих"

Здоровье российского артиста России Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актер почти перестал ходить, также у него появилась сильная одышка. Отмечается, что артисту на всякий случай заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород.

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"Рассматривают и запасной вариант с санавиацией из Воронежа - в случае, если самочувствие будет совсем плохое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорога через Воронеж до Москвы займет 8-10 часов, после этого Ефремова сразу доставят в московский центр пульмонологии.

Тем временем, адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал о творческих планах артиста.

По словам правозащитника, у актера есть творческое будущее.

"Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли", - отметил он, добавив, что и в самом учреждении Ефремов принимал активное участие в художественной самодеятельности и обучал заключенных актерскому мастерству.

Падалко добавил, что актер "буквально вдохновлял окружающих".

Напомним, Михаил Ефремов 9 апреля должен выйти из колонии по условно-досрочному освобождению.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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Кто такой Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017). Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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