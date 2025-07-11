Перемена удивительна: только заядлые киноманы смогут узнать популярную актрису 80-ых

1984 год для мирового кинематографа, в особенности для жанра научно-фантастического боевика, стал знаковым - на экраны вышла первая часть кинофраншизы "Терминатор". Для Арнольда Шварценеггера участие в ней также стало одной из самых значительных киноработ.
Однако фильмы про войны людей и машин, а также путешествия во времени, принесли популярность не только Железному Арни. Не последнюю роль в развития сюжета сыграла Сара Коннор - мама одного из главных героев фантастической вселенной.
Ее роль исполнила американская актриса Линда Хэмилтон. Сейчас ей 68 лет, и внешность звезды значительно изменилась. На свежих фото Хэмилтон сложно разглядеть знакомые черты Сары Коннор, однако Линда по-прежнему выглядит восхитительно - харизма и энергичность позволяют оставаться ей востребованной актрисой и сегодня. На ее счету более 85 ролей в кино и сериалах.
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