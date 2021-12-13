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Павел Зибров признался, что вовсю готовится к свадьбе

13 декабря 2021, 23:54

Девушка работает пиар-директором своего отца. Певец признался, что она иногда его парикмахер, визажист, и даже SMM-специалист.

Павло Зибров и сепаратисты
Зибров готовится к свадьбе / Instagram

Известный украинский певец Павел Зибров сделал сенсационное признание о том, что вовсю готовится к свадьбе своей дочери Дианы, которая уже 5 лет встречается со своим возлюбленным.

Народный артист Украины признался, что из-за пандемии торжество все никак не проведут.

"Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть-чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие обручальные кольца - это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу художников выросла", - заявил певец в эфире канала Украина.

Зибров также рассказал о том, что в 2022 году его дочери исполнится 25 лет. Семья тоже обязательно будет отмечать это событие. На праздник планируют пригласить и друзей, и сотрудников Дианы.

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Девушка работает пиар-директором своего отца. Зибров признался, что она иногда его парикмахер, визажист, и даже SMM-специалист.

Ранее Главред писал о том, что украинская певица Анастасия Приходько, которая уже успела побывать в политике и вернуться, резко отреагировала на скандал вокруг песни Зиброва, и заявила, что на концерт ко Дню Независимости Украины позвали артистов, которые не отказались от гастролей в России.

Артистка в своем Instagram призналась, что эта ситуация ее очень зацепила. Приходько отметила, что ее также оскорбляет тот факт, что многие артисты, которые внесли весомый вклад в развитие музыки в Украине, остались за бортом.

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