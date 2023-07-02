"Пациент стабилен!": Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих

Общение с двумя молодыми мужчинами закончилось фирменным шпагатом Волочковой.

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Анастасия Волочкова повисла в шпагате на двух мужчинах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова, вероятно, находится в поиске нового кандидата, которого она бы могла свозить на Мальдивы в сопровождении признаний в вечной любви.

Женатый Джигурда в этом плане подавал большие надежды, но в последнее время исчез с горизонта танцовщицы. Теперь ее новый друг - певец и поклонник женщин постарше Прохор Шаляпин. С ним Волочкова устраивает свои шоу, его она постоянно зовет к себе в гости.

На днях она устроила то, что сама назвала "свиданием на троих" - что бы это ни значило, но мероприятие закончилось, конечно же, шпагатом. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала фото, на котором она повисла на Прохоре Шаляпине и блогере Александре Гришине, которые держали ее за ноги.

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В комментариях радуются, что сняли балерину в таком ракурсе в закрытой одежде, хотя все трое, похоже, приготовились к пижамной вечеринке. Впрочем, характер встречи был мало кому интересен - Анастасия Волочкова опять получила "на орехи" от подписчиков за чрезмерно фривольное поведение: "Проветривает Изольду", "Ой шпагат! Это так неожиданно...", "Пациент стабилен!", "Господи... Мне показалось что они у шлагбаума стоят", "Испанский стыд".

Анастасия Волочкова повисла в шпагате на двух мужчинах / instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова вызвала у зрителей гомерический хохот во время модного показа - за нелепые движения балерины на подиуме ее прозвали "раненым кузнечиком".

Также Волочкова оконфузилась в больнице - заявилась на прием в нетрезвом виде, и стала качать права, чем очень смутила врача, к которому пришла на консультацию.

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