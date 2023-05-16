Отель, в котором украинцы "подловили" путинистку Бузову, оправдался перед россиянами

Путинистка Бузова сбежала от украинцев, а отель извинился за эту ситуацию.

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Путинистка Бузова сбежала от украинцев / Скриншот видео

В отеле Цюриха, в котором путинистку Ольгу Бузову подловили и спросили об убийствах украинских детей, неожиданно оправдались, несмотря на войну, которую ведет Россия против Украины.

Там прокомментировали скандал, отметив, что все произошедшее им весьма неприятно. "Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это очень неприятный случай", — сообщил менеджер гостиницы.

Сама путинистка Бузова, которая ездила на территорию Украины с целью поддержки российских оккупантов, никак не прокомментировала ситуацию. За нее высказался представитель Антон Богославский, пишет пропагандистское СМИ Стархит.

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"Это обычная провокация, наполненная негативом, ненавистью. Что самое ужасное — они вломились на частную территорию, один из них — парень призывного возраста. Своим криком напугали постояльцев, которые отдыхают в Швейцарии", — рассказал представитель оккупантки Антон.

Напомним, украинские туристы засняли российскую "звезду", то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову, которая приезжала на оккупированный Донбас поддерживать оккупантов. Пара засняла видео, как ведущая в Цюрихе договаривалась о чем-то в отеле на ресепшн. Украинцы, снявшие видео с Бузовой говорят, что подловили "звезду" в самом дорогом отеле Швейцарии, но поговорить с ней не удалось, ведь она "трусливо убежала в лифт".

Ранее Ольга Бузова сделала объявление о своей беременности - предметом ее обожания стал Сергей Лазарев. Подписчики в Instagram поинтересовались у Бузовой, от кого бы она хотела родить ребенка. "Вы не поверите! Вот реально родила бы от Сережи Лазарева! Он и умный, и талантливый, и отец с опытом! И очень красивый. Эх…", - написала Бузова, прикрепив совместное фото с Лазаревым.

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