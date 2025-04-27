Отец экс-участницы группы Виа Гра погиб на войне

Ксения Попова рассказала о трагическом для ее семьи событии.

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Ксения Попова сообщила о гибели отца на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/xseniyapopova

Вкратце:

Отец Ксении Поповой погиб на фронте

Артистка рассказала, что покойный воевал за Украину три года

Украинская певица Ксения Попова, которая была участницей финального состава группы Виа Гра до приостановки деятельности коллектива (с октября 2020 по февраль 2022), в социальных сетях сообщила о личной трагедии - на войне погиб ее отец.

Прежде артистка не упоминала о том, что ее папа отправился защищать нашу страну от оккупанта. Теперь стало известно, что родитель Поповой воевал три года, и погиб на фронте. Обстоятельства смерти Ксения раскрывать не стала.

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"Сегодня я узнала, что мой отец погиб на войне. Все три года он защищал нашу страну... Пока не могу выходить на связь", - написала Ксения Попова, и опубликовала черно-белое фото с отцом.

Ксения Попова сообщила о гибели отца на фронте / instagram.com/xseniyapopova

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Группа Виа Гра Виа Гра - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Группой было записано 5 студийных альбомов. Характерной особенностью коллектива является частая смена участниц. Бывший музыкальный, и генеральный продюсер группы - Константин Меладзе, сообщает Википедия.

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