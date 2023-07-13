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"Он стратег и супермен": двойник Путина выслужился перед диктатором

Сергей Кущ
13 июля 2023, 14:05 обновлено 13 июля, 14:05
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Дмитрий Грачев рассказал, что лично с Путиным ни разу не встречался, но дважды показывал ему "пародии" на него же.
Дмитрий Грачев, Владимир Путин
Дмитрий Грачев, Владимир Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Бывший квнщик Дмитрий Грачев, который очень сильно похож на Владимира Путина, уже почти 20 лет показывает российского диктатора на сцене, но не высмеивает его.

Грачев рассказал, что лично с Путиным ни разу не встречался, но дважды показывал ему "пародии" на него же.

Примечательно, что в своих номерах Грачев никогда не показывает Путина в бытовых условиях. Воображать, как Путин приходит домой, а там его ждут дети и жена, Грачев считает "некорректным".

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"Он стратег и супермен и много-много еще... И человек при всем при этом. Об этом тоже не стоит забывать. <...> Это очень сильная личность, и самое интересное, что зрители не воспринимают отклонения от этого образа. Если ты пытаешься как-то подурачиться - нет. Люди как-то вот не понимают, им это и не смешно, и не интересно", - выслужился перед российским диктатором Грачев.

Двойники российского диктатора

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции. Буданов уточнил, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Как отметил Telegram-канал Генерал СВР, здоровье Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

Между тем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

Офицер КГБ, бывший разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов также говорил, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники. Они выступают на сцене перед камерами от имени "директора РФ". Риск того, что они начнут говорить правду, существует. Поэтому двойников "накачивают ядом" перед выступлениями.

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