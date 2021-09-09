Океан Ельзи и Один в каное выпустили совместный клип Місто весни

Океан Ельзи и Один в Каное - Місто весни / пресс-служба

9 сентября 2021 Океан Эльзы выпустил новую песню под названием Місто весни в дуэте с группой Один в каное. Она стала первой композицией Святослава Вакарчука, которую он написал о Львове.

Святослав Вакарчук написал музыку и слова композиции.

"27 лет существует группа Океан Ельзи и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя было, есть и будет", - сказал Вакарчук.

Он добавил, что идея создания песни пришла ему в голову, когда Вакарчук гулял в Киеве по Мариинскому парку.

"Хорошо помню, что это было в начале апреля этого года. Я часто гуляю сам, мне так нравится. В тот день шел и мыслями переносицы в Львов и почувствовал желание написать песню. тотчас родилась мелодия, и тут же сложились строки, не часто бывает у меня - одновременно создать и музыку, и стихи. Через полчаса я уже сидел за роялем и на 90% песня была готова. такое бывает редко, но бывает и это одна из таких песен", - объяснил он.

Реклама

Он начал думать о коллаборации, и никто другой кроме Один в каное у него не ассоциировался со Львовм.

"Я их уважаю и ценю, мне очень нравится их творчество. и спасибо Ире и Устиму, что откликнулись! Кроме того, Устим немного по другому сыграл оригинальную партию гитары, я еще тот гитарист. Он добавил своего стиля. Именно в настроении Один в каное. Кроме того, он придумал замечательное соло на гитаре, которого не было в оригинальной версии. Партию фортепиано сыграл я, а вокальные спели я и Ира. По музыкального продакшена, то его делала практически вся группа Океан Ельзи. Мы сейчас работаем как коллективный продюсер и Милош, и Дусик (Денис Дудко), и Денис Глинин, и я", - говорит он.

Ирина Швайдак рассказала, что в курсе того, чо Вакарчук написал новую песню на одном дыхании.

"Для меня, как автора собственных песен, это состояние очень знакомый и ценен. Песни, которые пишутся на одной волне обычно "дышат" с самого начала. Поэтому нашей основной задачей было не навредить: не изменить до неузнаваемости, не потерять души песни, но почувствовать и подхватить то настроение, которое в ней есть", - сказала она.

Видео на песню Город весны было снято во Львове режиссером Виктором Придуваловым. Именно он когда-то снял культовое видео ОЕ Холодно и тоже во Львове. Оператор - Ярослав Пилунский.

Всем известно, что Львов - один из самых дождливых городов Украины. В песне тоже есть строки о дожде. Однако, когда снимали видео была прекрасная погода, чем все были откровенно довольны. И уже в 4 утра, когда шли съемки буквально последних кадров на словах "почему мы не можем забыть о ливнях" вдруг пошел сильный дождь. Этот момент сняли и он попал в клип.