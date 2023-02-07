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Оказалась под завалами высотки: звезда Постучись в мою дверь разыскивает маму после землетрясения

7 февраля 2023, 20:30
Турецкий актер Чагры Чытанак отмечает, что с 6 февраля его мама не выходит на связь.
Чагры Чытанак
Мама турецкого актера Чагры Чытанака оказалась под завалами дома в результате землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года / instagram.com/ctnkcgri

Турецкий актер Чагры Чытанак, который получил наибольшую известность благодаря роли Ферита в сериале Постучись в мою дверь, поделился с поклонниками ужасной новостью - его мать после землетрясений в Турции не выходит на связь.

На момент мощнейших подземных толчков женщина находилась у себя дома в городе Антакья на юге Турции. Чытанак отмечает, что дом, в котором он вырос и обитала его мама, является высотным и полностью уничтожен стихией.

Актер уверен, что сейчас его мать находится под завалами, но ее судьба остается неизвестной. Об этом он сообщает на своей странице в Twitter. Кроме личной трагедии Чагры небезразличная судьба и остальных пострадавших.

Пользуясь своей известностью, актер призвал всех оказывать посильную помощь тем, кто разбирает завалы домов и оказывать поддержку тем, кто выжил, но пострадал из-за кошмарного землетрясения.

"Район Хатай/Антакья. Разрушенное здание - это блок А/3 квартиры, в которой я родился и вырос. Там была моя мама! Это здание является самым высоким и, естественно, самым населенным. Пожалуйста, протяните руку помощи и помогите спасти больше людей", - пишет Чытанак.

Землетрясение в Турции 6 февраля

Напомним, утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. Всего разрушено 20-50% зданий.

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на юге Турции и в соседней Сирии, превысило 5 тысяч человек. Поскольку спасатели продолжают раскапывать обломки разрушенных зданий в поисках выживших, количество жертв может увеличиться.

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