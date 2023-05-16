Охлобыстин назвал "настоящую" причину выезда Пугачевой из России

Российский актер Охлобыстин прокомментировал возвращение Пугачевой.

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Иван Охлобыстин поделился "ценным" мнением / УНИАН

Умалишенный путинист, сумасшедший российский актер Иван Охлобыстин, который в открытую получает удовольствие от войны, нападения агрессора-России на Украину, внезапно решил прокомментировать отъезд российской певицы Аллы Пугачевой с ее террористической родины. Об этом сказал Охлобыстин рассказал в интервью "НеОруэлл".

"Она была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того как началась война, она шокирована была. А на выезде её посетила мысль, что всё может продолжаться без неё. Она раньше не допускала этой мысли", — пытается оформить в слова свои безумные мысли Охлобыстин.

По его словам, муж Примадонны — юморист Максим Галкин — довольно хитрый тип, который. "Без мыла сами понимаете что сделает", - озвучивает свои фантазии актер.

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Охлобыстин уверен, что уехавшие артисты "глубоко заблуждаются в отношении России и чрезмерно превозносят Европу".

Напомним, ранее на днях, упав на самое дно, истерику закатил главный российский террорист и пропагандист Владимир Соловьев. Опускаясь в выражениях по отношению к певицы и женщине, Соловьев обзывал Пугачеву отвратительными словами и призывал не пускать ее страну-агрессор Россию.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

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