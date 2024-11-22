Модному российскому телеведущему не понравилось, как выглядит певица Алсу.

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Певица Алсу выгуляла костюм для ролевых игр / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

В террористической России состоялось вручение одной из музыкальных премий, где звезды местного разлива выползли на красную дорожку под вспышки фотокамер.

И поскольку на России информ поводов не так много (из-за "отсутствия" других проблем - авт.), остальные ведущие звезды и не очень, стали активно обсуждать, как выглядели "герои" красного ковра.

В частности, как пишут пропагандисты, свое мнение решил высказать ведущий фешн-шоу Александр Рогов.

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Певицу Алсу назвали официанткой / Фото News.ru

Речь идет об одежде, в которой исполнительница появилась на мероприятии. Алсу предстала перед камерами в приталенном черном жилете на пуговицах, облегающей макси-юбке аналогичного цвета и белой манишке. Кроме того, она надела перчатки выше локтя и узкий галстук.

Рогов отметил, что артистке не удалось создать модный образ, и сравнил ее наряд с одеждой официантки. "Это не переход на личности, но как будто обслуживающий персонал. Словно она должна была нести поднос с шампанским и его раздавать", — заявил он.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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