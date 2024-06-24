Обнаружили без конечностей: звезда "Пиратов Карибского моря" умер от атаки акул

Тамайо Перри был опытным серфингистом, однако это не спасло его от смертельно опасной рыбины.

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Умер Тамайо Перри / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/oahusurfingexperience

В возрасте 49 лет умер Тамайо Перри - профессиональный серфингист и спасатель, а также актер. Его тело было обнаружено на пляже Малаекахана на острове Оаху, Гавайи.

Трагические подробности смерти Перри сообщил изданию Time Шейн Энрайт из Департамента экстренных служб Гонолулу. Труп мужчины без одной руки, одной ноги и со следами от укусов на теле был обнаружен местными серфингистами, которые позвонили в полицию и медикам. Спецслужбы лишь засвидетельствовали смерть Тамайо Перри.

Предполагается, что знаменитость был атакован акулой во время занятий серфингом. Это первый случай нападения акулы на человека на Оаху за последние 20 лет, утверждает издание Stab Magazine.

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Тамайо Перри заработал мировую славу, как профессиональный серфингист, и вместе с женой Эмилией давал уроки серфинга. Последние годы он также работал спасателем службы океанической безопасности города и округа Гонолулу.

Кроме того Перри увлекался в кино, и снимался в эпизодических ролях в фильмах "Голубая волна", "Мост", сериале "Гавайи 5.0". Его самая заметная киноработа - пират в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

Тамайо Перри в фильме Пираты Карибского моря: На странных берегах / instagram.com/oahusurfingexperience

Что такое Пираты Карибского моря? Пираты Карибского моря - серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море. Фильмы были сняты после открытия аттракционов в Диснейленде, а также при поддержке кинокомпании Walt Disney Pictures. Сюжеты фильмов соединяют воедино и преобразовывают многочисленные мифы, легенды и реальные истории, связанные с кораблями и пиратами. В частности, новую интерпретацию приобретает легенда о корабле-призраке Летучем голландце, сообщает Википедия.

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