Обещали "выбросить", но оставили: ведущего из РФ, призывавшего убивать детей, снова заметили в эфире

Российского пропагандиста Красовского не уволили из Russia Today / скрин

Российские пропагандисты обещали уволить ведущего Антона Красовского, который призвал убивать украинских детей. Однако недавно его снова заметили в эфире пропагандистского Russia Today. Его заметили в проекте "Спорт. Россия: XXI век".

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян ничего не комментировала.

Ранее она заявляла, что слова Красовского дикие и отвратительные.

"Сейчас я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Удивление, что тут скажешь ... Возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно было вызвано и как сорвалось с его языка", - написала пропагандистка.

Заявление Красовского и реакция Украины

Напомним, Красовский призвал топить детей во время разговора с писателем Сергеем Лукьяненко. Убивать он предлагал тех, кто считает, что территория Украины оккупирована Россией. Так он отреагировал на рассказ писателя об общении с украинскими детьми в 1990-м году, которые уже понимали, что делается на самом деле.

"А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где течет кача. Прямо топить этих детей, топить... Вот сказал, что москали оккупировали – и сразу бросаешь в реку с буйным течением", – сказал Красовский.

Он также предлагал "забивать детей в еловую хату" в Карпатах и сжигать.

Стоит отметить, что пропагандист Красовский уже не раз делал скандальные заявления, направленные против Украины. Так, за месяц до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он открыто угрожал убийствами мирных украинцев. Путинист заявлял, что РФ не позволит Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко отреагировал на призыв российского пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского убивать украинских детей. Он призвал правительства всех стран запретить российский телеканал Russia Today (RT) из-за разжигания геноцида.

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