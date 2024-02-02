Новая пассия Нвчалджиоглу показала переписку с хейтером и намекнула на бывшую жену мужчины

Новая пассия бывшего мужа запроданки Ани Лорак Анастасия Фокси, опубликовала сообщения, которые ей пишут с анонимного инстаграм-акаунта.
В этих сообщениях неизвестный подписчик обзывается и говорит гадости на девушку турецкого бизнесмена. Впрочем та, полагает, что это "палится" жена Началджиоглу - визажистка Лилия Реус. Более того, она не отстает и отвечает в такой же грубой и подзаборной манере, приправляя свои высказывания крепким словцом.
Она также намекает на то, что жена Началджиоглу Лилия является наркоманкой.
Напомним, ранее Фокс ответила на несколько откровенных вопросов про бойфренда и его вторую экс-супругу - визажистку Лилию Реус. Ситуация получилась пикантная: Налчаджиоглу и Реус встречались около трех лет и поженились летом 2023 года. Спустя 4 месяца после свадьбы их брак распался, и Мурат практически сразу закрутил роман с Анастасией.
Ранее также Налчаджиоглу признался, как его дочь от Лорак София ладит с новой любовницей.
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