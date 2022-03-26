Новая молитва "Отче наш" - "Киев наш" покорила сеть

Александра Кольцова составила свой "Отче наш" / Соцсети

Украинская певица, лидер группы Крихітка Александра Кольцова переписала молитву "Отче наш" на военный стиль и посвятила текст о ПВО, пирожках и лукавой орде тем, кто остался в Киеве.

В своей молитве певица поблагодарила компании, которые работают по время войны для жителей столицы. В частности, артистка упомянула "Новую почту", доставляющую необходимые грузы под угрозами обстрелов и интернет-провайдеры, позволяющие людям быть в курсе событий.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФТакже Александра вспомнила "Киевхлеб" и популярные в столице пирожки из "Ярославы", а еще попросила уберечь украинцев от упоминаний о "совке" и помочь получить от НАТО средства ПВО.

В сети пользователи с восхищением прокомментировали творение певицы.

Полный текст молитвы

"Киев мой, да святится имя твое, да будет "Новая Почта" твоя, да будет "Воля" – нет, но возможно "Ланет" и другие провайдеры, как на левом, так и на правом берегах.

"Киевхлеб" насущный дай нам сегодня и пирожки из "Ярославы" и "Клары". И прости нам овердрафт в "Моно" и "Привате", как же и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение хоть еще раз взглянуть в сторону *бучего "совка", а введи в НАТО, а если не выходит в этом году, то дай нам беспилотников, истребителей и артиллерии столько, чтобы избавиться от лукавой орды и раз**бать ее к х***.

Во имя "Метро", "Сильпо" и ПВО. Аминь".

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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