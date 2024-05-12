Нидерланды раскрыли причину отстранения Joost Klein от финала Евровидения-2024

Представители пророссийского Йоста Кляйна раскритиковали решение EBU.

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Почему Joost Klein отстранили от Евровидения-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/joostklein

За несколько часов до начала финала Евровидения-2024 один из конкурсантов, в связи с решением EBU, был дисквалифицирован. Речь идет про Joost Klein - участника из Нидерландов.

На официальной странице Евровидения сообщили, что Йост Кляйн отстранен от финала конкурса на время расследования неназванного инцидента. Артист не появился на сцене финала Евровидения-2024 и Нацжюри из Нидерландов не объявило, кому присуждает свои баллы.

В то же время AVROTROS, официальный вещатель Нидерландов, рассказал, почему Йоста Кляйна дисквалифицировали, и выразил свою категорическое несогласие с таким решением EBU.

видео дня

"После выступления в четверг произошел инцидент. Вопреки четко заключенным договоренностям, Йоста сняли на видео, когда он спустился со сцены и шел в "зеленую комнату". В тот момент Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Его просьбу проигнорировали. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Йост не касался оператора. Об этом инциденте сообщили, после чего EBU и полиция провели расследование. Мы консультировались с EBU и предложили несколько вариантов решений. Тем не менее, EBU все же решил дисквалифицировать Йоста Кляйна. Мы считаем это решение слишком суровым и неравноценным. Мы выступаем за хорошие манеры, пусть не будет недоразумений, но, по нашему мнению, наказание дисквалификацией не равноценно этому инциденту. Мы очень разочарованы и расстроены, как и миллионы фанатов, которые ждали финала. Это не должно было закончиться подобным образом", - убеждены представители Нидерландов на конкурсе.

Почему Joost Klein отстранили от Евровидения-2024 / instagram.com/songfestival.avrotros

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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