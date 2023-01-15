"Невыносимо": Галкин отреагировал на кровавый теракт в Днепре

Россия обстреляла Украину ракетами. Одна из них попала прямо в многоквартирный дом в Днепре. Удар был такой силы, что обвалился целый подъезд. Погибло много людей.
Известный российский комик Максим Галкин, которого в РФ признали "иноагентом" из-за его честной позиции и выражений о кровавой войне в Украине, отреагировал на этот теракт. Пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Днепр … Невыносимо … Невозможно", - коротко написал Галкин.
Он также решил закрыть комментарии под этим постом, чтобы российские пропагандисты не писали свои гневные комментарии и не насмехались над горем украинцев.
Ракетный удар РФ по Днепру
В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.
По состоянию на 17:30 15 января количество погибших в Днепре выросло до 29 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГосЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы, пропавшими считаются еще 43 человека. Также известно о том, что из-под завалов удалось спасти 39 человек. В результате прилета российской ракеты пострадали по меньшей мере 73 человека.
В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.
Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.
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