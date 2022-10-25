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Неугодные везде: из финского голоса выгнали участницу из-за российского паспорта

25 октября 2022, 16:19

Продюсеры финского шоу прислали участнице сообщение накануне съемок.

Неугодные везде: из финского голоса выгнали участницу из-за российского паспорта
Фото Nelonen Media

Генеральный продюсер финского вокального шоу "The Voice of Finland" (Голос - авт.) сообщил о том, что участница от России, которая ведет жесткою войну в Украине, не будет принимать участие в шоу, несмотря на то, что она прошла отбор.

Как сообщает финнский телеканал yle, накануне выступления российская певица Мария получила сообщение о том, что ее решили исключить из участников песенного шоу.

"Участница отстраняется от песенного конкурса. The Voice of Finland – шоу вне политики, и таковым должно оставаться. Участница – гражданка государства, ведущего агрессивную войну, и вне зависимости от того, каким было бы ее поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована. К сожалению, мы не можем этого допустить", - сказано в сообщении, которое получила участница.

Впрочем, сама певица говорит, что она давно переехала в Финляндию и поддерживает Украину. "Я, как и многие живущие в Финляндии русскоговорящие, ходила на митинги, поддерживала Украину, помогала беженцам, высказывалась однозначно против войны и путинского режима, в соцсетях от меня отписывались люди за мою поддержку украинцев, – но все это никакого значения не имеет. То есть я гражданка Финляндии, могу голосовать на президентских выборах – но на сцене петь в эфире финского телешоу мне нельзя. Это просто уничтожило меня морально", - поделилась певица.

Позже появилась информация, что девушку все же вернули в шоу, несмотря на ее второй российский паспорт.

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Напомним, ранее популярная певица и тренер проекта Голос країни DOROFEEVA презентовала новый видеоклип на песню "У моїй душі" из альбома "Сенси" и рассказала, почему следующий этап Голосу країни для нее крайне важен.

"В сентябре вышел мой сольный альбом, который называется "Сенси". И песня "У моїй душі" первая в этом альбоме. Авторами этой песни являются Alyona Alyona и Jerry Heil. Хочу сказать, что она не просто о любви, а о том, что нужно помогать друг другу и тем людям, которых ты любишь. Раньше у нас всех была карьера, мы прошли большой путь, но сейчас мы все стали волонтерами. В этом видео каждый найдет что-то свое. Кто-то из зрителей мне писал: у нас было такое же ощущение, когда мы первый раз после начала полномасштабной войны зашли в свой дом. Моя подруга вчера написала мне, что когда впервые зашла в дом, то просто плакала на полу. Но я вкладывала в эту работу еще больший смысл. В детстве у меня были друзья, какая-то детская карьера, я тогда только начинала петь, училась, у меня был дом, но сейчас, у наших детей его отобрали. Более 230 тысяч семей потеряли свои дома. Мне жаль, что наши дети видят такие кадры, поэтому хочу, чтобы люди обратили внимание на все ужасы, которые сейчас творятся, и помогали друг другу", - говорит певица.

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