Непроизвольный стриптиз: Бритни Спирс чудом избежала публичного обнажения

В Мексике неугомонная Брит оторвалась на полную катушку.

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Бритни Спирс станцевала в баре в Мексике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears, ua.depositphotos.com

К обычному беспокойству фанатов про Бритни Спирс из-за ее полуобнаженных танцев теперь добавились и переживания о том, как поп-дива переживает развод с мужем. Теперь каждый ее поступок рассматривают под призмой депрессии из-за расставания.

Сама же Брит, похоже, просто живет свою лучшую жизнь и наслаждается одиночеством. К примеру недавно ее застукали в ярко-красном мини-платье и с пучком на голове, танцующей в одном из баров Мексики. В таком виде она попала на видео, которое стремительно распространяется по Сети.

Хейтеры критикуют певицу за неопрятный вид, к тому же во время танца бретельки платья сползали с нее так глубоко, что Бритни лишь в последнюю секунду спасла себя от публичного обнажения и еще большего позора.

Сама поп-икона за танцы оправдываться не стала. На своей странице в Instgram она рассказала, что во время путешествия по Мексике она услышала музыку и зашла в бар, чтобы потанцевать. Она не рассчитывала, что и там ее застукают папарацци, а позже будут высмеивать в Сети.

"Я чертовски опозорена!!! Я вошла, как олень в свете фар, и понятия не имела, что меня снимают со всех сторон!!! Я всего лишь человек и понятия не имею, что, черт возьми, происходит с моими волосами", - возмущенно заявила певица. Также она выразила надежду, что во время ее грядущей поездки в Италию к ее приватности проявят больше уважения.

Смотрите видео веселых танцев Бритни Спирс в Мексике:

Ранее Бритни Спирс пожаловалась, что не выходит из дома из-за неудачного ботокса - уколы красоты якобы обезобразили ее лицо настолько, что на лице появились синяки, а одна бровь певицы стала выше другой.

Также стало известно, что в Лас-Вегасе после баскетбольного матча Бритни Спирс ударил охранник известного спортсмена из-за того что певица обратилась к нему, чтобы сделать фото.

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