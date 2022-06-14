"Ненавижу": украинская ведущая показала, как в Германии на нее напал россиянин за "Слава Украине"

Сумасшедший россиянин набросился на ребенка. Фото Instagram Олицкой

Украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала о том, что в Германии на нее напали с кулаками и матами россияне после того, как ее сын выкрикнул "Слава Украине".

О подробностях инцидента она рассказала на своей странице в Instagram. На страницах социальной сети она опубликовала видео с россиянином, который агрессивно общается с ней, угрожает и матерится при ребенке.

После начала войны в Украине Олицкая с сыном уехали в Германию. После того, как ее сын выкрикнул "Слава Украине", к ней подошел россиянин.

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"Какая "Слава Украине", вы че еб*нулись, вы можете кричать слава немцам… я не хочу тут слышать какую-то "Славу Украине"… объясни своему ребенку, с*ка, что не нужно орать", — агрессивно обратился к телеведущей незнакомый мужчина.

Олицкая обратилась к своим подписчикам с просьбой сделать репост ее видео.

"Мой сын в Германии сказал „Слава Украине", и к нам пришли два русских с кулаками и матами. Как это можно выдержать? Ненавижу. Просто послушайте! Прошу репост!" — написала она.

Комментаторы активно выступили на поддержку телеведущей и восхитись ее мужеством и терпением.

Напомним, ранее из-за войны, развязанной РФ против Украины, от России отвернулся весь цивилизованный мир. Об этом заявила россиянка, которая дала комментарий прямо на улицах Москвы. Видео ее эмоционального заявления опубликовано в Сети.