"Не все так радостно, как хотелось бы": экс Остапчука рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Бывшая жена Остапчука Кристина оказалась на больничной койке.

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Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

Бывшая жена любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Кристина, неожиданно попала в больницу.

Как написала она на своей странице в Instagram, теперь она каждый день говорит, что жизнь нужно ценить каждый день. Она также поделилась фото аппарата МРТ, а также капельницы.

Кристина Горняк оказалась под капельницей / Instagram

По ее словам, она пока не может поделиться со своими фоловерами, что же случилось с ней. Она лишь добавила, что "все не так радостно".

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"Спасибо всем, кто спрашивает. Когда я буду знать, я обязательно поделюсь", - добавляет она.

Кристина Горняк попала на МРТ / Instagram

Напомним, ранее украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк показала себя такой, какой ее наверняка видели только самые близкие люди. Она много времени сейчас посвящает своему духовному развитию, поиску и становлению своего "я", которое заметно пошатнулось в связи с разводом с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Ранее также Горняк невзначай подтвердила правдивость слухов - ее брак с Остапчуком закончился разводом осенью прошлого года. Правда, за это время бывшие супруги так и не нашли время для того, чтобы определить судьбу совместно нажитого имущества, в том числе дома - семейного гнездышка, которое они вместе так усердно вили.

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