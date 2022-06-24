Не узнать: солистка Go-A кардинально сменила имидж

Певицу теперь просто не узнать / пресс-служба

Певица, композитор и солистка группы Go-A Екатерина Павленко, которая недавно показала кадр из новой фотосессии, для которой подготовила весьма нехарактерный для себя образ, кардинально сменила имидж.

Как сказано на странице в Instagram программы "Зірковий шлях", фронтвумен группы Go-A теперь не узнать.

"На выступлении в Праге Екатерина Павленко появилась в новом образе, и он ей очень подходит", - сказано в описании свежего фото артистки.

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Напомним, артистка и ранее демонстрировала красоту своего тела, однако новое фото буквально взбудоражило умы и сердца ее подписчиков.