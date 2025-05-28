Не узнать: итальянский певец засветил редкое фото затворницы Софи Лорен

Кратко:
- Кто опубликовал фото Софи Лорен
- Как она выглядит сейчас
Итальянский певец Аль Бано Карризи опубликовал редкий снимок актрисы Софи Лорен, которая редко в последнее время появляется на публике.
Итальянский исполнитель поделился фото, которое подписал: "С великой Софи Лорен", с ними также был знаменитый коллекционер автомобилей Даниэль Изели.
Актриса выглядит улыбающейся, всегда элегантной, даже если в домашней одежде, с шарфом и без макияжа, как она обычно привыкла фотографироваться. Это, по сути, неопубликованные фотографии Софи Лорен и ее дома в Женеве, где она уже много лет живет в уединении.
Как сообщает итальянское издание Fanpage.it, на самом деле, карусель изображений, на которой певиц изображен с великой актрисой, принадлежит знаменитому коллекционеру, как и несколько снимков, на которых они все трое вместе.
В качестве подписи к посту — история дней, проведенных в Италии, в поместье Аль Бано, чтобы отпраздновать его день рождения. Софи Лорен сопровождала Аль Бано в его турне, завершившемся в Женеве, в доме Софи Лорен.
"Мы смеялись, болтали и вспоминали хорошие времена", — пишет коллекционер в Instagram. Однако на момент публикации, его страница удалена из социальной сети.
Последнее появление Софи Лорен, датируется прошлым сентябрем, когда диве исполнилось 90 лет. По случаю этого особого дня рождения была организована грандиозная вечеринка, на которой также присутствовала певица из Челлино Сан Марко.
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Как ранее писал Главред, икона итальянского актерского мастерства Софи Лорен, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала в ванной и получила несколько переломов бедра, а также серьезный перелом бедренной кости, который потребовал хирургического вмешательства.
Два года назад легендарная итальянская актриса Софи Лорен, которая великолепно выглядит в свои 88 лет, побывала на открытии своего собственного второго ресторана. Редкое появление на публике дивы сразу же вызвало интерес у публики и поклонников актрисы.
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