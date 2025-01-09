Не умею рыдать: Симоньян вспомнила Бога и призывает молиться за умирающего мужа

Пропагандистка Симоньян хочет, чтобы ее муж-пропагандист Кеосаян выжил.

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Симоньян оплакивает свого мужа / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Коротко:

Симоньян призывает помочь ее мужу

Что с ним случилось

Главная пропагандистка страны-террориста России, которая начала кровавое вторжение в Украину, Маргарита Симоньян вспомнила про бога и сидя у больничной койки своего умирающего мужа, просит о помощи.

Разжигательница войны, призывающая убивать мирных украинцев, цинично и победоносно реагируя на смерти украинских детей и женщин, теперь призывает молится за своего собственного мужа Тиграна Кеосаяна, который находится при смерти в Москве.

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"Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", — добавила пропагандистка, которую цитирует Стархит.

Накануне стало известно о том, что российский актер, телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.

"До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", - написала она в своем Telegram-канале.

Тигран Кеосаян – российский режиссер и продюсер. Родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец – знаменитый режиссер Эдмонд Кеосаян, который снял "Неуловимых мстителей". Сразу после школы Тигран Кеосаян начал работать на студии "Мосфильм". Позднее окончил ВГИК.

Наиболее успешными фильмами режиссера стали "Заяц над бездной" (2006), "Ялта-45" (2011), "Три товарища" (2012) и "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018).

Со второй женой – Маргаритой Симоньян – режиссер прожил более 12 лет, но сыграли свадьбу они только в 2022-м. У пары трое детей – дочери Марьяна (11 лет) и Маро (6 лет), сын Баграт (10 лет). К слову, на свадьбе хабалка Симоньян даже на свадьбе вела себя похабно. Она умудрилась ногой ударить по пятой точке будущего мужа.

Напомним, Главред писал, что ранее Симоньян решила напугать Аллу Пугачеву, которая не поддерживает военное нападение России на Украину. Как рассказала оккупантка в одной из программ, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать.

Ранее Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.

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Симоньян, Путин и "людоеды": контекст 20 декабря российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время церемонии награждения перед телекамерами поблагодарила лидера нацистской России Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом. "Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", - сказала Симоньян с трибуны.

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