Назвали последнего участника шоу Танці з зірками 2021

Чемпион Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна ответил на вызов Melovin на Танці з зірками 2021.
Шоу Танці з зірками 2021 выходит на 1+1 осенью этого года. В пятом сезоне шоу будет всего 13 участников, а судью Григория Чапкиса заменит украинско-американский танцор Макс Чмерковский.
Последним вызов на паркет принял олимпийский чемпион Стас Горуна, который опубликовал видео, где слышит голос, вызывающий его. Он начинаеи избивать тренировочную куклу, но его останавливают - это вызов на паркет - танцевать в популярном шоу.
"Участие в проектах - это для меня настоящий вызов. Уже сейчас понимаю, что мне будет труднее из всех участников, ведь когда все в юности ходили на дискотеки, я ходил на тренировки по каратэ. Но принимать вызовы - это именно то, что я люблю. Я бы хотел научиться танцевать что угодно: сальсу, бачату, танго, меренге, вальс. В моем случае начать двигаться - это уже большой прогресс", - заявил спортсмен.
Танці з зірками 2021 - участники 5 сезона
- певица Джамала,
- Участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солистка группы Kazka Александра Зарицкая,
- украинский актер Алексей Суровцев,
- юмористка Анастасия Оруджова,
- юморист Иван Люленов,
- актер Константин Войтенко,
- певец Kadnay,
- певица Евгения Власова,
- актер Артур Логай,
- певица Lida Lee ,
- певец Melovin,
- олимпийский чемпион Станислав Горуна.
Чемпион мира по латинским танцах, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками.
В судейский состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твій день Влад Яма. Ведущим шоу стал Юрий Горбунов.