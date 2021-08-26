Назвали последнего участника шоу Танці з зірками 2021

Станислав Горуна / пресс-служба

Шоу Танці з зірками 2021 выходит на 1+1 осенью этого года. В пятом сезоне шоу будет всего 13 участников, а судью Григория Чапкиса заменит украинско-американский танцор Макс Чмерковский.

Последним вызов на паркет принял олимпийский чемпион Стас Горуна, который опубликовал видео, где слышит голос, вызывающий его. Он начинаеи избивать тренировочную куклу, но его останавливают - это вызов на паркет - танцевать в популярном шоу.

"Участие в проектах - это для меня настоящий вызов. Уже сейчас понимаю, что мне будет труднее из всех участников, ведь когда все в юности ходили на дискотеки, я ходил на тренировки по каратэ. Но принимать вызовы - это именно то, что я люблю. Я бы хотел научиться танцевать что угодно: сальсу, бачату, танго, меренге, вальс. В моем случае начать двигаться - это уже большой прогресс", - заявил спортсмен.

Станислав Горуна / пресс-служба

Танці з зірками 2021 - участники 5 сезона

певица Джамала, Участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец Kadnay, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee , певец Melovin, олимпийский чемпион Станислав Горуна.

Чемпион мира по латинским танцах, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками.

В судейский состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твій день Влад Яма. Ведущим шоу стал Юрий Горбунов.