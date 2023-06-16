Глава пропагандисткой машины "Первого канала" Эрнст выдел новую порцию бреда по поводу американского кино.

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Эрнст считает, что может критиковать Голливудское кино / 24СМИ

Гендиректор пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст назвал кинопродукцию Голливуда последних лет "дерьмом" и поставил ее на уровень фильмов Киностудии им. Горького 1972 года, сообщает российский пропагандистский ресурс РБК.

По словам Эрнста, который видимо, считает, что выпускает качественный продукт, с одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. "С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически все хорошо", - отметил "эксперт"

Пропагандист и лизоблюд Эрнст считает, что "кино стало подростковым, поэтому все серьезные люди ушли в производство сериалов", — заключил глава террористической помойки.

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Напомним, ранее российские телезвезды вдруг забились в падучей и стали требовать от Путина немедленно сбросить на Украину атомную бомбу.

Ранее также российские депутаты под руководством Сергея Миронова написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию ведущего шоу "Вечерний Ургант" Ивана Урганта относительно нападения России на Украину и проконтролировать "публичное признание шоумена в неправоте". В случае отказа парламентарии требуют уволить артиста.

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