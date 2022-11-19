"Нам нужно выговориться, дайте нам песен": Pianoбой рассказал об ошеломительной встрече с херсонцами

Дмитрий Шуров / коллаж фото УНИАН

Известный украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал о своем уличном концерте в недавно освобожденном от русских оккупантов городе Херсон. Своими яркими впечатлениями он поделился в соцсети Instagram.

Шуров говорит, что его очень удивили просьбы горожан. Дело в том, что в городе очень тяжелая ситуация ‒ электричества, мобильной связи и водоснабжения херсонцы практически лишены.

Тем не менее, говорит Шуров, херсонцы просят привезти в город побыстрее и побольше психологов, которым они могли бы выговориться. Кроме того, херсонцы очень нуждаются в украинских песнях.

"Люди очень уставшие, но счастливые. Столько драматических историй я услышал за несколько часов. Ни света, ни интернета, ни воды, ни отопления у херсонцев нет. Но первое, что я услышал от людей на улице, – привезите к нам психологов, нам нужно выговориться, дайте нам песен, чтобы заглушить эту постоянную канонаду, которая звучит и в реальности, и в голове", – подытожил он.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

Позднее в Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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