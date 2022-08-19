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Надругались над ней и задули пеной: звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке

19 августа 2022, 12:43

Актриса Полина Агуреева озвучила на большую аудиторию фейк невероятной степени неадекватности - практически как в классическом фейке о "распятом мальчике".

Агуреева, ВСУ
Звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке / Instagram и УНИАН

Актриса из России Полина Агуреева, известная по сериалу "Ликвидация", публично озвучила новый безумный фейк о нацизме в Украине ‒ в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Я уверена, что нацизм там есть. Они рассказывали очень страшные, невыносимо было слушать эти истории. Честно говоря, я плакала. Вот девочка была из Николаева, она рассказала, что ее соседку, 12-летнюю девочку, украинские войска, когда были в Николаеве, над ней надругались и задули монтажной пеной. Папа пошел за нее заступаться, его застрелили", – заявила актриса.

А вот русские оккупанты, по мнению Агуреевой, якобы дарят украинским детям ящики мороженого.

"О нацизме они мне рассказали огромное количество страшных-престрашных историй. Разговаривать на политические темы – это не мое. Но тем не менее, когда я часто слышу: "Я был в Киеве и не видел там нацизма", для меня это абсолютно неконструктивно. Потому что это ни о чем не говорит – что ты был в Киеве и не видел там нацизма. Мне кажется, нужно знать такие имена, как Ярош, Белецкий, что такое "Правый сектор", из каких организаций он состоит, когда они были созданы, когда они объединились, и что эти организации нацистские, они под покровительством государства находятся. Для меня вот это аргумент", – подытожила она.

Напомним, ранее роспропагандисты закинули фейк о том, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

Кроме того, по указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных", ‒ говорят чиновники из ЦПД.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины новости шоу бизнеса война России и Украины Полина Агуреева
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