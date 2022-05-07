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"На них поставлен крест": Иван Дорн назвал главное отличие между украинцами и россиянами

7 мая 2022, 00:28

Музыкант отмечает, что россияне "просто не понимают, что такое свобода", ведь этот народ десятилетиями был запуган.

Иван Дорн
Иван Дорн назвал главное отличие между украинцами и россиянами / Instagram

У граждан Украины и России абсолютно разные ценности - это их главное отличие между собой, сказал певец Иван Дорн в интервью сайту Викна.

По словам Дорна, для украинцев очень важна наша земля.

"Это можно услышать в наших песнях, в фольклоре. У россиян фольклор груб, он о необъемности земель, о широте души, хотя, широта души у нас, а не у них есть", - отметил артист.

"Когда россияне, например, 200 человек смотрят, как ОМОНовцы забирают сына какой-нибудь женщины, пока она кричит, то люди просто стоят и снимают на телефон. Я не могу представить себе такого в нашей стране. Это уже одна из ценностей, по которой можно понять, насколько мы отличаемся", - добавил Иван.

Музыкант отмечает, что россияне "просто не понимают, что такое свобода", ведь этот народ десятилетиями был запуган. Поэтому жители РФ даже не могут высказаться против того, что происходит.

"У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест", - сказал артист

Вместе с тем в интервью Дорн высказался и о российских звездах. Если коротко, то певец призвал "забить, на*уй, на них и вообще не вспоминать".

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