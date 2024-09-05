УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

На коленях и в слезах: Симоньян устроила цирк в школе Беслана

Алена Кюпели
5 сентября 2024, 23:55
46
Циничная редакторша Симоньян устроила цирк на костях 330 погибших детей.

Симоньян поделилась подробностями семейной жизни
Симоньян подумала, что она актриса / Коллаж Главред, фото ZERKALO.AZ

Главная пропагандистка страны-террориста России, которая начала кровавое вторжение в Украину, Маргарита Симоньян устроила цирковое представление, оплакивая жертв Беслана, которые пострадали от рук террористов 1 сентября в Северной Осетии.

По данным пропагандистского издания Стархит, Симоньян театрально рыдала и даже встала на колени, оплакивая 330 детей, ответственность за смерть которых лежит на российских спецслужбах и лично террористе Путине, за которого она сейчас топит во главе своего пропагандистского канала.

видео дня

Оказывается, слезы Симоньян не были "пущены" просто так. Таким образом одна из главных кандидаток на международный суд, решила анонсировать фильм, который выходит на ее пропагандистском канале. Симоньян представила свой фильм "Беслан 2004/2024".

Симоньян и ее
Симоньян и ее "креативный" анонс нового кино / Фото Стархит

Симоньян, Путин и "людоеды": контекст

20 декабря российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время церемонии награждения перед телекамерами поблагодарила лидера нацистской России Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом.

"Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", - сказала Симоньян с трибуны.

Симоньян и ее
Симоньян и ее "креативный" анонс нового кино / Фото Стархит

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Симоньян решила напугать Аллу Пугачеву, которая не поддерживает военное нападение России на Украину. Как рассказала оккупантка в одной из программ, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать.

ранее Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Маргарита Симоньян новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Все горело и дымило: ВСУ уничтожили оккупантов термобарическими снарядами

Все горело и дымило: ВСУ уничтожили оккупантов термобарическими снарядами

00:43 Украина
РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

22:36 Украина
ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

22:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание 9041

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность 3518

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы 3203

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

Они очень спешат : офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск 2669

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

Последние новости

00:55

Путинистка Валерия неожиданно поддержала Украину

00:43

Все горело и дымило: ВСУ уничтожили оккупантов термобарическими снарядамиВидео

05 сентября, четверг
23:55

На коленях и в слезах: Симоньян устроила цирк в школе Беслана

22:36

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

22:25

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
22:13

Что значит "ні на шаг": почему многие заблуждаются относительно этого выраженияВидео

22:13

Вы неправильно заряжали iPhone: мужчина показал гениальный лайфхак: мужчина показал гениальный лайфхакВидео

22:04

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

21:47

"Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину

Реклама
21:29

"Непростые моменты": предательница Ани Лорак заныла из-за проблем с дочерью

21:13

На Закарпатье сообщили о смерти мобилизованного в ТЦК: реакция омбудсмена

20:50

Что лучше всего привлекает деньги и успех: какой талисман обязательно должен быть дома

20:27

Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

20:26

Путин до сих пор верит, что может победить Украину, но его ждут болезненные изменения - FT

20:22

СМИ раскрыли главный нюанс ядерной "вундерваффе" России

20:12

Удары по РФ: Стефанчук обсудил со спикером Джонсоном снятие ограничений

19:50

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

19:30

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

19:12

Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

19:10

Иран передает России баллистические ракеты?мнение

Реклама
19:07

Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

19:02

790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по УкраинеВидео

18:54

В НАТО о ходе Курской операции: Украина "многого" достигла

18:45

Почему нелогично снижать учетную ставку и какова причина упадка бизнеса в прифронтовых регионах: экономист указал на ошибку НБУ

18:23

Свеклу легко сохранить до весны: что положить рядом с ней

18:19

Спасти сына от редкой болезни: отец придумал собственное лекарство

18:08

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

18:07

В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

17:50

Невосполнимая утрата: на фронте погиб сын известного писателя

17:48

Как быстро разморозить рыбу без микроволновой печи: повар раскрыл действенные методы

17:48

Будут идеальными не один год: 3 лучших способа, как и где лучше хранить сухофруктыВидео

17:35

Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

17:26

Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причиныВидео

17:16

Начало учебного года: эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку

16:54

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

16:34

Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в США

16:28

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

16:20

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФФото

16:16

Без РФ закончить войну сложно: Зеленский анонсировал план будущих переговоров

16:07

Верят в "мир" Путина: Австрия предложила площадку для переговоров Украины

Реклама
16:06

Особенная дочь путинистки Милявской выгуляла бикини

15:55

Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

15:52

Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

15:47

Всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты через несколько месяцев - что произошло

15:40

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

15:26

В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

15:14

ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

14:46

Ветки сливы будут ломится от плодов: что нужно сделать до наступления холодов

14:44

"Любая территория РФ - не в безопасности": главное из интервью Зеленского NBC News

14:40

Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять