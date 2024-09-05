Циничная редакторша Симоньян устроила цирк на костях 330 погибших детей.

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Симоньян подумала, что она актриса / Коллаж Главред, фото ZERKALO.AZ

Главная пропагандистка страны-террориста России, которая начала кровавое вторжение в Украину, Маргарита Симоньян устроила цирковое представление, оплакивая жертв Беслана, которые пострадали от рук террористов 1 сентября в Северной Осетии.

По данным пропагандистского издания Стархит, Симоньян театрально рыдала и даже встала на колени, оплакивая 330 детей, ответственность за смерть которых лежит на российских спецслужбах и лично террористе Путине, за которого она сейчас топит во главе своего пропагандистского канала.

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Оказывается, слезы Симоньян не были "пущены" просто так. Таким образом одна из главных кандидаток на международный суд, решила анонсировать фильм, который выходит на ее пропагандистском канале. Симоньян представила свой фильм "Беслан 2004/2024".

Симоньян и ее "креативный" анонс нового кино / Фото Стархит

Симоньян, Путин и "людоеды": контекст 20 декабря российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время церемонии награждения перед телекамерами поблагодарила лидера нацистской России Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом. "Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", - сказала Симоньян с трибуны.

Симоньян и ее "креативный" анонс нового кино / Фото Стархит

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Напомним, ранее Симоньян решила напугать Аллу Пугачеву, которая не поддерживает военное нападение России на Украину. Как рассказала оккупантка в одной из программ, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать.

ранее Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.

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