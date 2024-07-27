На фоне неизлечимой болезни: Селин Дион произвела фурор своим выступлением

Канадская певица триумфально вернулась на сцену после большого перерыва.

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Селин Дион выступила впервые за долгое время/ коллаж ua.depositphotos.com

Канадская певица Селин Дион вернулась на сцену в пятницу, исполнив классическую песню Эдит Пиаф "L'Hymne A l'Amour", чтобы закрыть церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

"На церемонии у нас звучит гимн любви – это L'Hymne A l'Amour. Мы все хотели закончить выступление этой песней, и наша первая идея была очень простой и ясной. Мы хотели попросить лучшую певицу спеть о любови и это Селин Дион", — сказал Reuters художественный руководитель Томас Джолли.

"Для нас было очевидно попросить ее сделать это, чтобы закрыть церемонию", - добавил он.

видео дня

The look on Celine Dion’s face here says it all. There’s little way to describe the grief and fear she must have battled these past years - but you see it. Right here. What a moment. #Olympics#CelineDionpic.twitter.com/CqEbAhPv1i — Lindsay Kusiak (@lindsay_kusiak) July 26, 2024

В конце 2022 года 56-летняя певица заявила, что у нее диагностировано редкое неврологическое расстройство, называемое синдромом скованности, вызывающее мышечные спазмы.

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Синдром вызывает мышечную ригидность и повышенную чувствительность к звукам, прикосновениям и эмоциональным раздражителям, которые могут вызвать спазмы.

Из-за этого состояния многократная обладательница Грэмми отменила все концерты своего тура на 2023 и 2024 годы.

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Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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