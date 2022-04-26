"Мы в шоке от вашей силы духа": Ирэна Карпа рассказала, в каком восторге французские генералы от ВСУ

Ирэна Карпа на Сніданку з 1+1 рассказала, как французы относятся к войне в Украине / instagram.com/qarpa

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране, привлекать специалистов различных отраслей и рассказывать истории земляков, которым удалось спастись от боевых действий

24 апреля стало известно, что в президентских выборах Франции одержал победу действующий президент Эммануэль Макрон, за него отдали голоса 58,5% избирателей. За лидера ультраправой партии Марин Ле Пен проголосовало 41,5%. Впервые за 20 лет во Франции состоялось переизбрание президента на второй срок.

Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 присоединилась украинская писательница Ирэна Карпа, которая живет в Париже более 6 лет. Она рассказала, почему именно такой выбор сделали во Франции и как рядовые граждане относятся к войне в Украине.

"Многие французы голосовали за Макрона, потому что они не хотели голосовать за Ле Пен. Иногда семьи делились, например моя знакомая, у них традиционная католическая семья, однако она с Украины и убедила своего мужа не голосовать за Ле Пен. А другая часть семьи - проголосовала. Однако результат был предсказуемым, даже задолго до этого. Поэтому я как-то особо и не переживала.

Хороший знак для нас, что оба кандидата на дебатах сильно били себя в грудь кулаками и говорили, что Украине будут помогать и защищать. Это дает понять, что рядовому французу далеко не безразлична Украина, он осуждает войну и называет вещи своими именами",- прокомментировала писательница.

Ирэна Карпа активно участвует в общественной жизни, активно выступает на французском телевидении, рассказывая о реальных событиях, которые происходят в Украине. По ее словам, интеллектуальная элита на нашей стороне и даже не вступает в сильные дискуссии, к которым писательница готовилась.

"Кстати, очень мало спикеров, которые активно вступают в дискуссию, я даже готовилась к этому... Есть у меня несколько любимых генералов, которые мне говорят "Вы суперподготовлены, мы в шоке от вашей силы духа"... элита интеллектуальная на нашей стороне абсолютно. На самом деле здесь бывают разные выпады. Я вот вчера была в церкви, в списке молитв было написано "молитесь за Украину" и кто-то внизу дописал "нацисты". Верю, что таких людей мало, но есть те, кто читает так называемые "альтернативные медиа", которые во Франции проплачиваются сами понимаете кем. Поэтому люди распространяют их заголовки, что "АЗОВ неонацисты" и "у вас же там Америка воюет". Но мнение обычных французов - оно адекватное", - отметила Карпа.

Однако писательница комментирует: во французском обществе до сих пор присутствует вера в хорошего россиянина, условного представителя "россии Достоевского". На вопрос, как же жить без такой россии, Ирена отвечает, что это возможно, надо только отдать предпочтение мировой литературе: "Я как-то спокойно выросла на мировой литературе, французской, английской, американской. Читала конечно всю эту классику русскую, однако думаю, что мои дети совершенно спокойно переживут то, что вырастут на образцах мировой литературы".

Ирэна Карпа на Сніданку з 1+1 рассказала, как французы относятся к войне в Украине / instagram.com/qarpa

Карпа активно помогает украинцам во Франции. Говорит, что много времени на встречи с земляками нет, однако выполняет точечные просьбы. Недавно писательница отправилась с делегацией художников к министра культуры Франции. Карпа подчеркнула, что украинские художники, даже те, которые находятся в Украине и других странах, могут подаваться на сайте Министерства культуры Франции на помощь художникам, которые пострадали от войны.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект по будням с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.