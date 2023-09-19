"Мужчины не плачут, но это неправда": Пивоваров расплакался на концерте

Певец Артем Пивоваров остановил выступление из-за эмоций от истории мальчика о погибшем близком человеке.

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Артем Пивоваров расплакался посреди собственного концерта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic

Украинский певец и тренер популярного шоу Голос країни-13 Артем Пивоваров стал неожиданной звездой не только на сцене, но и в социальных сетях после инцидента на своем концерте. Во время исполнения песни "Говори" артист заметил, что в зрительном зале плачет маленький мальчик. Музыкант не мог оставить эту ситуацию без внимания. Он остановил выступление и подошел к мальчику, пытаясь успокоить его историю. Это видео Артём разместил на своей странице в Instagram.

Оказалось, что этот мальчик потерял своего близкого человека на войне и именно эта песня была особенной для него, ведь она напоминала ему о его дорогом человеке. Эмоции переполнили и Артема Пивоварова и он тоже не сдержал слёз.

"Я чувствовал то же, знаешь. Самое главное, что этот человек, о котором ты помнишь, он оставил самые красивые мысли о себе. Это важно. Потому что если ты вспоминаешь его сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, скорее всего, этот человек был особенным и делал особые вещи в своей жизни", - сказал певец маленькому поклоннику.

видео дня

На видео, которое музыкант опубликовал в своем Instagram, можно увидеть, как Артем разговаривает с мальчиком и делится собственными мыслями об утрате и эмоциональной уязвимости. Он призвал других мужчин не бояться выражать свои чувства и поделился важным посланием о мужестве и силе, которое можно найти в проявлении эмоций.

"Знаешь, говорят, что мужчины не плачут, но это неправда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. И впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях. Иногда, возможно, в своих мнениях тоже. Но эти вещи делают нас сильнее", - добавил Пивоваров.

Этот неожиданный и откровенный момент показал, что музыка может объединять не только с помощью мелодий, но и через общие эмоции.

Смотрите видео, как Артем Пивоваров поддержал маленького поклонника во время концерта:

Напомним, 3 сентября состоялась премьера музыкального шоу – 13-го сезона Голос країни. Юлия Санина, Артём Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA стали судьями шоу. Новый сезон особенный, поскольку к съемкам присоединились польские партнеры, он обещает подарить зрителям не только невероятную музыку, но и взгляд на то, как звучит Украина в международном масштабе.

Также на концерте украинского исполнителя Артема Пивоварова произошло неожиданное событие, когда артист вступил в конфликт с одним из зрителей. Во время выступления звезды один из зрителей показывал большой палец, перевернутый вниз, как символ своего недовольства событием. Певец решил не молчать и обратился к этому зрителю, выразив свою реакцию на его жест.

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