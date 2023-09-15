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"Может, когда хочет": Лорак поблагодарили за беспилотник в Евпатории

Алена Кюпели
15 сентября 2023, 15:40
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Двуличной певице Ани Лорак снова придется оправдываться и клянчить благосклонность россиян.
Ани Лорак
Ани Лорак не смогла усидеть на двух стульях/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая сидит в рф и за кровавые рубли развлекает одурманенную пропагандой публику, оказалась в центре внимания после того, как беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию.

Мощнейшие взрывы прогремели в Евпатории 14 сентября. Местные сообщили, что у многих буквально ходуном ходили дома.

Между тем, как сообщили пропагандистские СМИ, на одном из обломков БПЛА была написала благодарность для певицы-предательницы. "Ани Лорак, спасибо за борт!", - "рассекретил" тайные донаты Лорак на ВСУ.

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"На обломках беспилотника ВСУ, который упал в Евпатории возле жилых домов, по сообщениям очевидцев, написаны слова благодарности певице Ани Лорак", - сообщил пропагандистский телеграмм-канал Mash.

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Благодарность Лорак, Скриншот

Комментаторы во всю стали благодарить Лорак за ее неоценимый вклад в поддержку украинской армии.

"Спасибо Ани Лорак. Не словом, а делом", "Все же может, когда хочет", "Как всегда, спасибо Ани Лорак за поддержку с первого дня войны", - написали они.

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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Ани Лорак новости шоу бизнеса
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