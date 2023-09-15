"Может, когда хочет": Лорак поблагодарили за беспилотник в Евпатории

Певица Ани Лорак, которая сидит в рф и за кровавые рубли развлекает одурманенную пропагандой публику, оказалась в центре внимания после того, как беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию.
Мощнейшие взрывы прогремели в Евпатории 14 сентября. Местные сообщили, что у многих буквально ходуном ходили дома.
Между тем, как сообщили пропагандистские СМИ, на одном из обломков БПЛА была написала благодарность для певицы-предательницы. "Ани Лорак, спасибо за борт!", - "рассекретил" тайные донаты Лорак на ВСУ.
"На обломках беспилотника ВСУ, который упал в Евпатории возле жилых домов, по сообщениям очевидцев, написаны слова благодарности певице Ани Лорак", - сообщил пропагандистский телеграмм-канал Mash.
Комментаторы во всю стали благодарить Лорак за ее неоценимый вклад в поддержку украинской армии.
"Спасибо Ани Лорак. Не словом, а делом", "Все же может, когда хочет", "Как всегда, спасибо Ани Лорак за поддержку с первого дня войны", - написали они.
Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.
Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.
Вас также может заинтересовать:
- Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро
- В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне "закидали грязью" в Сети
- Ани Лорак впервые отреагировала на смерть украинца