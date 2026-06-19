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"Моя новая эра": экс-участница "ВИА Гры" сообщила о беременности

Виталий Кирсанов
19 июня 2026, 11:59
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Анастасия Кожевникова опубликовала фото с округлившимся животом на берегу моря.
33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца
33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

Кратко:

  • 33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца
  • Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова беременна.

Новостью о пополнении в семье она поделилась в своем Instagram.

видео дня

33-летняя Анастасия опубликовала фото с округлившимся животом на берегу моря.

"Моя новая эра", – лаконично подписала снимки будущая мамочка.

Тем временем ее подписчики, среди которых немало звезд, начали активно поздравлять с будущим пополнением в семье. Теплые слова исполнительнице адресовали певица Миша Романова, ведущая Рамина Эсхакзай, блогер Богдан Беспалов и многие другие.

Реакция сети

Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях:

  • "Поздравляю. Желаю легкой беременности, легких родов и счастливого материнства"
  • "Какая замечательная новость! Мои поздравления!"
  • "Пусть новый этап вашей жизни будет наполнен любовью, гармонией и самыми тёплыми моментами"
  • "Желаю легкой беременности и легких родов".
33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца
33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца / Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Отметим, как сообщал Главред, украинская исполнительница Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) вновь получила водительское удостоверение после успешной пересдачи теоретического и практического экзаменов.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что живет в состоянии постоянного траура. Супруга артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив. Также Эмма объяснила, что форма заболевания Брюса в первую очередь влияет на его способность общаться. Она подчеркнула, что деменция не всегда связана с потерей памяти.

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О персоне: Анастасия Кожевникова

Анастасия Кожевникова - украинская певица, получившая широкую популярность как солистка поп-группы "ВИА Гра".

В 2013 году Анастасия победила в телевизионном шоу "Хочу V ВИА Гру", став одной из участниц обновленного состава группы вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег.

Она выступала в коллективе с 2013 по 2018 год, приняв участие в записи таких хитов, как "Перемирие", "У меня появился другой" и "Это было прекрасно".

После ухода из "ВИА Гры" из-за окончания контракта Анастасия начала сольную карьеру, выпустив синглы "Любить тебя", "Так как ты" и "Вселенная".

Помимо сольной деятельности, Анастасия делится своим опытом и дает частные уроки вокала в Киеве.

В 2018 году певица вышла замуж за украинского бизнесмена Кирилла Сниткова.

В июне 2026 года стало известно, что супруги ждут первенца.

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