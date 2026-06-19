"Моя новая эра": экс-участница "ВИА Гры" сообщила о беременности

Кратко:
- 33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца
- Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях
Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова беременна.
Новостью о пополнении в семье она поделилась в своем Instagram.
33-летняя Анастасия опубликовала фото с округлившимся животом на берегу моря.
"Моя новая эра", – лаконично подписала снимки будущая мамочка.
Тем временем ее подписчики, среди которых немало звезд, начали активно поздравлять с будущим пополнением в семье. Теплые слова исполнительнице адресовали певица Миша Романова, ведущая Рамина Эсхакзай, блогер Богдан Беспалов и многие другие.
Реакция сети
Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях:
- "Поздравляю. Желаю легкой беременности, легких родов и счастливого материнства"
- "Какая замечательная новость! Мои поздравления!"
- "Пусть новый этап вашей жизни будет наполнен любовью, гармонией и самыми тёплыми моментами"
- "Желаю легкой беременности и легких родов".
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Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что живет в состоянии постоянного траура. Супруга артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив. Также Эмма объяснила, что форма заболевания Брюса в первую очередь влияет на его способность общаться. Она подчеркнула, что деменция не всегда связана с потерей памяти.
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О персоне: Анастасия Кожевникова
Анастасия Кожевникова - украинская певица, получившая широкую популярность как солистка поп-группы "ВИА Гра".
В 2013 году Анастасия победила в телевизионном шоу "Хочу V ВИА Гру", став одной из участниц обновленного состава группы вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег.
Она выступала в коллективе с 2013 по 2018 год, приняв участие в записи таких хитов, как "Перемирие", "У меня появился другой" и "Это было прекрасно".
После ухода из "ВИА Гры" из-за окончания контракта Анастасия начала сольную карьеру, выпустив синглы "Любить тебя", "Так как ты" и "Вселенная".
Помимо сольной деятельности, Анастасия делится своим опытом и дает частные уроки вокала в Киеве.
В 2018 году певица вышла замуж за украинского бизнесмена Кирилла Сниткова.
В июне 2026 года стало известно, что супруги ждут первенца.
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