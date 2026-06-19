"Моя новая эра": экс-участница "ВИА Гры" сообщила о беременности

Анастасия Кожевникова опубликовала фото с округлившимся животом на берегу моря.

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33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

Кратко:

33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца

Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова беременна.

Новостью о пополнении в семье она поделилась в своем Instagram.

видео дня

33-летняя Анастасия опубликовала фото с округлившимся животом на берегу моря.

"Моя новая эра", – лаконично подписала снимки будущая мамочка.

Тем временем ее подписчики, среди которых немало звезд, начали активно поздравлять с будущим пополнением в семье. Теплые слова исполнительнице адресовали певица Миша Романова, ведущая Рамина Эсхакзай, блогер Богдан Беспалов и многие другие.

Реакция сети

Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях:

"Поздравляю. Желаю легкой беременности, легких родов и счастливого материнства"

"Какая замечательная новость! Мои поздравления!"

"Пусть новый этап вашей жизни будет наполнен любовью, гармонией и самыми тёплыми моментами"

"Желаю легкой беременности и легких родов".

33-летняя Анастасия Кожевникова ждет первенца / Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

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О персоне: Анастасия Кожевникова Анастасия Кожевникова - украинская певица, получившая широкую популярность как солистка поп-группы "ВИА Гра". В 2013 году Анастасия победила в телевизионном шоу "Хочу V ВИА Гру", став одной из участниц обновленного состава группы вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег. Она выступала в коллективе с 2013 по 2018 год, приняв участие в записи таких хитов, как "Перемирие", "У меня появился другой" и "Это было прекрасно". После ухода из "ВИА Гры" из-за окончания контракта Анастасия начала сольную карьеру, выпустив синглы "Любить тебя", "Так как ты" и "Вселенная". Помимо сольной деятельности, Анастасия делится своим опытом и дает частные уроки вокала в Киеве. В 2018 году певица вышла замуж за украинского бизнесмена Кирилла Сниткова. В июне 2026 года стало известно, что супруги ждут первенца.

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