"Мой рок-н-ролл": Би-2 заменила свихнувшуюся Чичерину на Чулпан Хаматову

Группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.
По информации пропагандистского издания Стархит, актриса вышла на сцену "Арена Рига".
"Сейчас я хотел бы пригласить нашу на эту сцену нашу фантастическую подругу — Чулпан Хаматову. Я ей решил позвонить и пригласить на концерт, услышав: "Да". Тогда я предложил: "Споешь с нами песню?" Вот сейчас мы и споем", - сказали артисты на концерте.
Напомним, ранее популярный российский актер театра и кино Анатолий Белый, который осудил полномасштабную войну террористической России в Украине, назвав ее подлой, неправедной, кровавой и страшной, внезапно сделал признание в отношении российской рок-группы Би-2, которая также осудила войну.
Ранее также легендарный русский рок-музыкант и солист коллектива "Би-2" Лева (настоящее имя − Егор Бортник) устроил конфликт с фолловерами на своей странице в Instagram.
Во-первых, музыкант написал, что ни за что не вернется в Россию –в том числе и с концертами. Далее, Лева Би-2 ответил на несколько других комментариев. Конфликт стартовал, когда один из подписчиков поздравил музыканта с Днем победы. После этого в комментариях начался спор, в ходе которого музыкант назвал россиян убийцами.
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