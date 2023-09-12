"Мой рок-н-ролл": Би-2 заменила свихнувшуюся Чичерину на Чулпан Хаматову

Артисты не хотят иметь ничего общего с людьми, которые поддерживают войну.

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Теперь легендарный хит Би-2 зазвучал по-новому, Коллаж Главред, фото Instagram/b2band, Газета.ру

Группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.

По информации пропагандистского издания Стархит, актриса вышла на сцену "Арена Рига".

"Сейчас я хотел бы пригласить нашу на эту сцену нашу фантастическую подругу — Чулпан Хаматову. Я ей решил позвонить и пригласить на концерт, услышав: "Да". Тогда я предложил: "Споешь с нами песню?" Вот сейчас мы и споем", - сказали артисты на концерте.

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Напомним, ранее популярный российский актер театра и кино Анатолий Белый, который осудил полномасштабную войну террористической России в Украине, назвав ее подлой, неправедной, кровавой и страшной, внезапно сделал признание в отношении российской рок-группы Би-2, которая также осудила войну.

Ранее также легендарный русский рок-музыкант и солист коллектива "Би-2" Лева (настоящее имя − Егор Бортник) устроил конфликт с фолловерами на своей странице в Instagram.

Во-первых, музыкант написал, что ни за что не вернется в Россию –в том числе и с концертами. Далее, Лева Би-2 ответил на несколько других комментариев. Конфликт стартовал, когда один из подписчиков поздравил музыканта с Днем победы. После этого в комментариях начался спор, в ходе которого музыкант назвал россиян убийцами.

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