Монатика захейтили за концерт в день ракетной атаки по Днепру - реакция артиста

Дима Monatik не стал молчать в ответ на оскорбления, которые он считает не уместными.

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Монатик натолкнулся на критику из-за благотворительного концерта в Одессе в день ракетного обстрела Днепра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Украинский певец Дмитрий Monatik 26 мая провел в Одессе концерт в рамках благотворительного тура "ART Оборона". На своей странице в Instagram он поделился видео с выступления, однако наткнулся на волну хейта от подписчиков.

Монатика критикуют за то, что артист выступал в день, когда ракеты страны-агрессора нанесли удар по Днепру, в результате которого погибли люди. Многим это показалось кощунственным - развлекать публику в черный день для всей страны.

Также музыканту "прилетело" за то, что он якобы продолжает исполнять на концертах свои хиты на русском языке вопреки прежним заявлениям, что треки переведены на украинский. Монатик молчать не стал, и в комментариях ответил тем, кого его одесское выступление могло оскорбить.

Так певец отметил, что не заслуживает хейта за то, что выступил именно 26-го, ведь такие же претензии можно предъявить и другим артистам, который выступали на публике в этот день. Исполнение треков на русском языке Дмитрий Монатик также категорически отрицает.

При этом артист сообщил, что его одесский концерт, который вызвал у общественности столько негатива, принес 550000 грн, которые артист намерен потратить на лечение раненых воинов ВСУ.

Монатик натолкнулся на критику из-за благотворительного концерта в Одессе в день ракетного обстрела Днепра / instagram.com/monatik_official

Монатик натолкнулся на критику из-за благотворительного концерта в Одессе в день ракетного обстрела Днепра / instagram.com/monatik_official

Ракетная атака на Днепр

26 мая оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

27 мая на месте ракетного удара по больнице Днепра завершились поисковые работы.

Сообщалось, что пострадали 32 человека, 13 - в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Три человека, которые могли быть в здании в момент "прилета", считались пропавшими без вести. Спасатели обнаружили под завалами фрагменты тел.

Смотрите видео, как россияне ракетами обстреляли больницу в Днепре:

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