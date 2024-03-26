Момент попал на видео: змея в прямом эфире чуть не задушила ведущего

Австралийский телеведущий оказался в неприятной и даже опасной ситуации.
По информации таблоида Mirror, в недавнем выпуске программы "Проект" ведущие Роув Макманус и Джорджи Танни согласились надеть на себя змей.
В то время как их соведущий Майкл Хинг взял на себя инициативу и вел интервью, Роув выглядел все более странно, когда змея стала сжиматься вокруг его шеи.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
"Ребята, это безумие! Это безумие — делать это, ведь там душат Роува, — воскликнул Майкл.
"Серьезно, теперь он следит за тем, чтобы я не мог пошевелиться", — добавил он, когда змея по имени Джеральдина еще и обернулась вокруг его тела.
Напомним, ранее жена известного украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась, что попала в эпицентр вчерашней террористической атаки России на столицу Украины. Жена телеведущего рассказала, что взрывы прогремели очень близко к их дому.
Ранее также Димопулос рассказала, почему не торопится возвращаться на родину, и выразила соболезнования пострадавшим в подмосковной бойне.
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