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Момент попал на видео: 31-летняя певица умерла прямо во время концерта

Алена Кюпели
26 апреля 2024, 14:59
Молодая исполнительница зацепилась за собственное платье.
В Китае во время концерта умерла молодая певица
В Китае во время концерта умерла молодая певица / Коллаж Главред, фото Pixabay, скриншот

В Китае певица умерла во время концерта, споткнувшись о платье и ударившись головой о сцену.

Как сообщает таблоид The Mirror, пострадавшая выступала в местном доме престарелых на праздновании 90-летия его жителя, когда произошла трагедия.

По информации СМИ, 31-летняя вокалистка исполняла песню, прежде чем споткнуться о свой наряд. При падении она ударилась головой и осталась неподвижной на сцене. Известно, что после падения она перестала дышать, и сотрудники пытались реанимировать ее на глазах у потрясенной толпы.

видео дня

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Работники шоу делали ей компрессионный массаж грудной клетки, пока она лежала под прожекторами. Ее доставили в ближайшую больницу китайского мегаполиса Чунцин. Но, несмотря на все усилия медиков, она скончалась вскоре после прибытия. Артистка рассказала, что накануне в тот же день почувствовала себя плохо. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.


Ситуация случилась 12 апреля, но СМИ узнали о ней только сейчас.

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Напомним, ранее стало известно о том, что "Мисс Южная Африка 2005" Диведжи Смит Дхиведжа умерла в возрасте 42 лет от онкологии. Об этом в своем блоге в Facebook ее близкий друг Андре Слей.

Также актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев был найден мертвым у себя в квартире. Активная карьера в кино у артиста началась совсем недавно и закончилась по трагической случайности слишком быстро.

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