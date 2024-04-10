Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляже

Кардашьян выглядела невероятно, демонстрируя свои формы в крошечном черном бикини.

https://stars.glavred.info/mokraya-futbolka-i-mikro-bikini-kardashyan-porazvlekalas-na-plyade-10556888.html Ссылка скопирована

Ким Кардащьян порадовала своих поклонников / Коллаж Главред, фото Instagram/kimkardashian

Светская дива и звезда реалити шоу Ким Кардашьян полностью продемонстрировала свои знаменитые достоинства, плескаясь в воде во время недавней поездки на Теркс и Кайкос со своей семьей.

По данным The Daily Mail, 43-летняя реалити-персонаж выглядела невероятно, демонстрируя свои формы в крошечном черном бикини во время потрясающей фотосессии.

В подписи Ким обратила внимание на свою широко обсуждаемую попу, которую часто принимают за работу хирурга.

видео дня

Она назвала галерею фотографий "Cake Boss", что является жаргонным термином, обозначающим женщину с лучшей попкой или человека, который любит много флиртовать.

Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Ее 39-летняя сестра Хлоя, которая также была в поездке, в разделе комментариев к посту назвала подпись Ким "жаждущей" и сказала, что это "золото".

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

апомним, ранее стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

Ранее также скандальный 46-летний американский рэпер Канье Уэст шокировал своим преображением. Так, на днях, в своей истории в Instagram он продемонстрировал новые металлические зубные протезы, которые стоят кругленькую сумму в 850 000 долларов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред